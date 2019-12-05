قوى الامن تضبط 22600 دولاراً مزيفاً في المطار وتوقف المهربَين

أعلنت المديـرية العامـة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامـة انه "بتاريخ 3/12/2019، تمكنت فصيلة التفتيشات بالتنسيق مع فصيلة الضابطة الادارية و​العدلية​ في سرية ​مطار بيروت الدولي​ في وحدة جهاز أمن السفارات والادارات والمؤسسات العامة، من توقيف كل من:ج. ج. (مواليد عام 1987، عراقي) ، و. م. (مواليد عام 1983، عراقي) وذلك اثناء سفرهما الى بلدهما، وضُبط بحوزتهما /22600/ $ مزيفة وأحيلا مع المبلغ المضبوط إلى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية وتبيض الأموال في وحدة ​الشرطة القضائية​، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".

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