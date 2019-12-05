القوات: تكتل "الجمهورية القوية" لم يتخذ بعد قرارا بشأن الاستشارات النيابية

اشارت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" في بيان، الى انه خلافا لما هو وارد في بعض وسائل الإعلام، فإن تكتل "​الجمهورية القوية​" لم يتخذ بعد قرارا بشأن من يسمّيه في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة التي تحدد موعدها يوم الإثنين المقبل، وهو قد حدد أصلا اجتماعا للتكتل بعد ظهر اليوم من أجل اتخاذ القرار المناسب.

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