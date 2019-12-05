العثور على جثة طفلة ليلا في حارة حريك موضوعة في كيس للنفايات

افادت معلومات انه "تم العثور على جثة طفلة في محلة ​حارة حريك​ موضوعة على الرصيف في كيس للنفايات بعد منتصف ليل أمس، حيث حضرت ​القوى الأمنية​ وقامت بالاجراءات اللازمة".

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