العثور على جثة طفلة ليلا في حارة حريك موضوعة في كيس للنفايات

افادت معلومات انه "تم العثور على جثة طفلة في محلة حارة حريك موضوعة على الرصيف في كيس للنفايات بعد منتصف ليل أمس، حيث حضرت القوى الأمنية وقامت بالاجراءات اللازمة".
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