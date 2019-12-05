مستشار فنيانوس: فرق وزارة الاشغال تقوم بواجباتها على الطرقات

اعتبر مستشار وزير الاشغال بيار بعقليني أن "مشهد ​السيول​ في ضاحية ​بيروت​ الجنوبية الممتدة من ​الشويفات​ الى ​الناعمة​ يبيّن وجود ثغرة"، مؤكدا ان "كمية المتساقطات كانت كبيرة وشكلت سيل من القرى التي فوق اوتوستراد وجرفت معها الاتربة وكميات من المواد البلاستيكية".

وفي حديث تلفزيوني، اكد بعقليني أن "فرق ​وزارة الاشغال​ تقوم بواجباتها على الطرقات".