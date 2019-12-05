اعتبر مستشار وزير الاشغال بيار بعقليني أن "مشهد السيول في ضاحية بيروت الجنوبية الممتدة من الشويفات الى الناعمة يبيّن وجود ثغرة"، مؤكدا ان "كمية المتساقطات كانت كبيرة وشكلت سيل من القرى التي فوق اوتوستراد وجرفت معها الاتربة وكميات من المواد البلاستيكية".
وفي حديث تلفزيوني، اكد بعقليني أن "فرق وزارة الاشغال تقوم بواجباتها على الطرقات".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار فنيانوس: فرق وزارة الاشغال تقوم بواجباتها على الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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