مدربو المختبرات المتعاقدون مع اللبنانية: لإيلاء الجامعة رعاية تليق بها

أعلن المدربون الفنيون المتعاقدون بالساعة في مختبرات كلية العلوم، في بيان، "تضامننا مع زملائنا المدربين في ​كلية الصحة​، بعد الحادث المؤسف الذي أدى الى احتراق سيارات بعض الزميلات في حرم ​الجامعة اللبنانية​ - مجمع ​الفنار​".

وحث المدربون المسؤولين في "مختلف مواقعهم، على إيلاء الجامعة اللبنانية الرعاية والاهتمام الذي يليق بجامعة الوطن"، وجددوا رفضهم "للقرارات الجائرة التي تهدف الى إلزامنا العمل من دون أجر لساعات تفوق ضعفي عدد ساعات العقد السنوي، وعلى التوقيع مكرهين على عدد ساعات أقل مما نفذناها فعليا تحت الضغط والترهيب بعدم تجديد العقد وعدم دفع الأجر المستحق لنا، وهو ما نفذته إحدى فروع الكلية بطريقة مشبوهة لا تخلو من تزوير لجداول العمل المنفذة فعليا".

وجددوا ثقتهم "ب​القضاء​، الملجأ الوحيد لرفع الظلم عنا"، وأهابوا ب​مجلس شورى الدولة​ "النظر بكل التفاصيل المتعلقة بقضيتنا وعدم إلاغفال أو التغاضي عن ممارسات غير قانونية أصبحت واضحة ومعلنة تقوم بها بعض الفروع بغية ترهيب وتهديد المتعاقدين بلقمة عيشهم وإجبارهم على تنفيذ ساعات إضافية من دون أجر ومن دون وجه حق. حمى الله الوطن وحمى جامعته".