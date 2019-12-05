إحالة الإخبار ضد صابرين عبد الخالق الى النيابة العامة الإستئنافية

قبلت النيابة العامة التمييزية الإخبار الذي تقدم به أمس المحامون ميشال فلاح، محمد زياد جعفيل، نديم قوبر ونور الدين البعلبكي، ضد صابرين عبد الخالق بعد انتشار فيديو لها تتعرض فيه للذات الإلهية، وأحالته الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان للتحقيق وإجراء المقتضى اللازم.
وكان المحامون قد سجلوا الإخبار في قلم النيابة العامة تحت الرقم 2826/م/2019 على خلفية مخالفة عبد الخالق لنصوص المادة 317/474/473 عقوبات.
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