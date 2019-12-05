إحالة الإخبار ضد صابرين عبد الخالق الى النيابة العامة الإستئنافية

قبلت ​النيابة العامة التمييزية​ الإخبار الذي تقدم به أمس ​المحامون​ ميشال فلاح، محمد زياد جعفيل، نديم قوبر ونور الدين البعلبكي، ضد صابرين عبد الخالق بعد انتشار ​فيديو​ لها تتعرض فيه للذات الإلهية، وأحالته الى النيابة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​ للتحقيق وإجراء المقتضى اللازم.

وكان المحامون قد سجلوا الإخبار في قلم النيابة العامة تحت الرقم 2826/م/2019 على خلفية مخالفة عبد الخالق لنصوص المادة 317/474/473 ​عقوبات​.

