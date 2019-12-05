مكتب الحريري نفى ما ورد بمقال إحدى الصحف: الاتصال مع الجبير لم يحصل والحوار مُتخيل

لفت المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، إلى أنّ "أحد الصحافيين أورد في مقال له منشور بإحدى ​الصحف اللبنانية​ بالأمس، أنّ "الحريري اتّصل بصديقه منذ أيّام الدراسة الجامعيّة في جورجتاون وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، وطلب منه إيصال تحيّته وسلامه إلى طويل العمر ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، والاستفسار عن إرشاداته ومواقفه. وكان جواب الأمير عبر الجبير: سمو ولي العهد مليح ويُسلِّم عليك ويقول لك عندما كنت عنده وأبلغته ترشّحك أو اعتزامك ترشيح ​ميشال عون​ للرئاسة اعترض على ذلك. فأجبته أنّك ستنتخبه وأنّك ستكون مسؤولًا عن نتائج ذلك. وعليك الآن أن تتحمّل نتائج هذا الموقف".

وأكّد في بيان، أنّ "هذا الاتصال لم يحصل، وكلّ ما ورد في الحوار المتخيّل المزعوم ليس صحيحًا على الإطلاق، ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة".