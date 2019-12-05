علي حسن خليل التقى المدير الإقليمي للبنك الدولي

استقبل وزير المالية علي حسن خليل المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومارجاه ومدير عام للشؤون المالية والتنافسية والابتكار الفونسو جارسيا مورا مع وفد، وجرى عرض للأوضاع الراهنة واستطلاع المخاطر جراءها، ونقل الوفد للوزير خليل تأكيد البنك الدولي واستعداده للمساعدة ودرس تأثيرات الأزمة التي يمرّ بها لبنان على الطبقات الفقيرة والسيناريوهات المطلوبة لمواكبتها وطريقة المعالجة وسبلها.
وفي مجالٍ آخر وقعّ وزير المال علي حسن خليل مرسوم إلحاق الحائزين على شهادة الكفاءة في كلية التربية بوظيفة استاذ ثانوي وأرسله الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء
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