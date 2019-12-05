"هواوي" رفعت شكوى بأميركا احتجاجا عل استبعادها من صندوق إعانات حكومية

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، تقديمها شكوى في الولايات المتحدة الأميركية، احتجاجًا على استبعادها من صندوق تمويلات فدراليّة مخصّص لتنمية البنى التحتية للاتصالات في المناطق النائية.
وكانت قد استُبعدت شركتا "هواوي" و"زد تي إي" الصينيتان، اللتان تَشتبه واشنطن بأنّهما تقومان بالتجسّس لصالح بكين، الشهر الماضي من صندوق تمويلات بقيمة 8,5 مليار دولار تديره هيئة الاتصالات الفدراليّة. وحظرت الهيئة على شركات الاتصلات الاستفادة من صندوقها للخدمات الشاملة لتمويل تجهيزاته من المجموعتين الصينيتن.
وكانت قد قدّمت "هواوي" كذلك في آذار الماضي، شكوى في الولايات المتحدة ضدّ القانون المالي لوزارة الدفاع الأميركية، الّذي يمنع على الإدارات شراء معدّات وخدمات يوفّرها العملاق الصيني.
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