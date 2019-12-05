باقري: إيران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع عن سيادتها وأراضيها

أعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أنّ "القوات المسلحة بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الدفاع عن البلاد"، لافتًا إلى "السرعة والتقدّم المناسب جدًّا لمنتوجات وزارة الدفاع في المرحلة الجديدة"، مركّزًا على أنّ "هذا النمو والتكامل قد شهد سرعة عالية خلال العامين الأخيرين، بحيث تمّت وبصورة ملحوظة تلبية القسم الأكبر من حاجات البلاد الدفاعيّة".
وبيّن خلال مراسم افتتاح منظومة إدارة التواصل مع القوات المسلحة، في مقر وزارة الدفاع، أنّ "هذه المنجزات قد أوجدت الاقتدار والردع الفاعل والأمن والدفاع المستديم للبلاد والشعب الايراني الشامخ"، مؤكّدًا أنّ "الأمر المهم في هذا المجال هو أنّ جميع هذه المنتوجات يتمّ إعدادها وفقًا لنموذج معيّن من الأسلحة والمعدّات وتوجّهات جميع النخب وقادة القوات المسلحة، وبناءً على خارطة طريق عميقة ومدروسة تمامًا من البداية حتّى النهاية".
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