شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القومي لحقوق الإنسان يلتقي نظيره بدولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ،السفير جاسم المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت وذلك علي هامش اجتماعات الجمعية العمومية السادسة عشر للشبكة العربيه والتي تُجرى اجتماعتها بالقاهرة .

وقدم فايق، التهنئة للسفير المباركي علي إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان للكويت، مؤكداً على أهمية الأدوار التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وأهمية الاستقلال للمؤسسات الوطنيه للقيام بأدوارها .

وأكد المباركي، على أهمية التعاون بين المؤسستين والاستفادة من خبرات المجلس المصري كأحد المؤسسات العربية والحاصلة على التصنيف(A) بما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها .