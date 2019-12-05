شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف فضائح العائلة الحاكمة بقطر ودعمهم للإرهاب فى المنطقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة ماعت تقريرا بالفيديو يكشف تفاصيل جديدة حول فضائح العائلة الحاكمة في قطر، وما تقوم به الدوحة من جرائم وإرهاب في المنطقة، ورصد التقرير عبر شهادات حية حول العائلة الحاكمة وتورطهم في الكثير من العمليات الداعمة لتخريب المنطقة.

وأوضح التقرير، الذي كشف فضيحة الأخ غيرالشقيق لـ تميم بن حمد، وهو خالد بن حمد، وتورطه في عمليات قتل ونهب في أمريكا، والحكم غيابيا عليه أمام القضاء الأمريكي.

كما كشف التقرير ضمن سلسلة فضائح العائلة الحاكمة في قطر، وهو دعمهم الكامل لالهان عمر نائبة الكونجرس الأمريكي، لارتباك عمليات لصالح إيران، وعلاقتها بموزة والدة تميم بن حمد، إضافة إلي كشف ما يحدث من أزمات داخلية وتخبط في العائلة الحاكمة بالدوحة.

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