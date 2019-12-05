ضبط 3 قنوات فضائية تبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال شهر، عن ضبط العديد من القضايا في مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قنوات فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بدون ترخيص، وضبط 2 شركة إنتاج فني وإعلاني بدون ترخيص وتستخدم برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، وضبط شبكة لإعادة بث القنوات المشفرة وغير المشفرة عبر شبكات سلكية ولاسلكية باستخدام أجهزة فك الشفرة، وضبط 2 قضية لمحال تقوم بأعمال القرصنة لمحتوى القنوات الفضائية المشفرة وحقوق تكنولوجيا التشفير وفك شفراتها، وضبط شركة لاستخدام برامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة، وضبط 1031 قضية عرض عام بالمقاهي بدون ترخيص، وضبط 321 قضية في مجال جرائم البرمجيات.

وأثمرت الجهود في مجال مكافحة جرائم المطبوعات، عن ضبط 14 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، وضبط 42 قضية مطبوعات تعليمية، ضبط 14 قضية مطبوعات متنوعة، ضبط 241 منشأة تعمل بدون ترخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.