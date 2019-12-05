إخلاء سبيل عامل تزوج عرفيًا بطفلة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
أخلت نيابة كفر شكر، اليوم الخميس، سبيل عامل في اتهامه بالزواج عرفيًا من طالبة بالمرحلة الإعدادية 13 سنة، ومعاشرتها معاشرة الازواج، ما تسبب في حملها وإنجابها طفلًا.
وحددت النيابة موعدًا لاحقًا لاستدعائه لجلسة تحقيق في الواقعة، عقب عرض الطالبة على الطب الشرعي، وحرر محضرًا بالواقعة، حمل رقم 5761 لسنة 2019 مركز كفر شكر.
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بورود بلاغ من "ع.ع"، ممرضة، رفقتها ابنتها "ب.س"، 13 عامًا، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، تشكوا من تضررها من "س.ع"، عامل، لتغريره بابنتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وحملها منه، حيث وضعت مولودًا ذكرًا.
جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه تزوج من الطالبة عرفيًا، وأن ما حدث كان برضاها.
قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وعرض الطالبة على الطب الشرعي، وإجراء تحليل البصمة الوراثية للمولود، لتحديد علاقته بالمشكو في حقه، وسؤال الطالبة والمشكو في حقه في جلسة تحقيق الأسبوع المقبل.
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