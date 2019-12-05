بالصور.. افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان، بحضور رؤساء جامعات "بورسعيد، وكفر الشيخ، والزقازيق، ومطروح" ومدينة الأبحاث العلمية.

ورحب رئيس الجامعة خلال الاجتماع بانضمام هيئة الطاقة الذرية، وجامعتي دمنهور ومطروح كأعضاء جدد إلى مجلس أمناء الشبكة القومية لأبحاث السرطان.

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وأشار الكردي، إلى أن الشبكة أصبحت تضم 26 عضوًا، مشيدًا بالتعاون والدعم الكامل الذي قدمته الأكاديمية الطبية العسكرية لأنشطة الشبكة خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا التجمع الهائل للقوى البحثية في مصر، قادر على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، والجاري رفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذها.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة نهى عوض، المنسق العام للشبكة القومية لأبحاث السرطان، تاريخ إنشاء الشبكة منذ عام 2010 وحتى الآن، وتعاونها مع الهيئات والأكاديميات البحثية المختلفة، وما جرى إنجازه في الفترة السابقة ورؤية كل جامعة.