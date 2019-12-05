قبرص تطالب العدل الدولية بحماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية

تقدمت جمهورية قبرص، اليوم الخميس، بطلب رسمي لمحكمة العدل الدولية تطالب فيه بحماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية.



وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس - في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية - "إننا نهدف فقط إلى حماية حقوقنا السيادية"، مضيفا: "قلنا في السابق إننا سنستخدم كل سلاح شرعي وقانوني، وعبر أي منتدى دولي، وكل منظمة دولية، من أجل الدفاع عن الحقوق السيادية لقبرص،

والطعن أمام المحكمة في لاهاي له هذا الغرض".



وكان وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبس قد أثار - في وقت سابق اليوم - مسألة الانتهاكات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وذلك في مداخلاته خلال انعقاد مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن

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كثب الجرائم التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده.



يذكر أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها.



كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن، وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.