تقدمت جمهورية قبرص، اليوم الخميس، بطلب رسمي لمحكمة العدل الدولية تطالب فيه بحماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية.
والطعن أمام المحكمة في لاهاي له هذا الغرض".
وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس - في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية - "إننا نهدف فقط إلى حماية حقوقنا السيادية"، مضيفا: "قلنا في السابق إننا سنستخدم كل سلاح شرعي وقانوني، وعبر أي منتدى دولي، وكل منظمة دولية، من أجل الدفاع عن الحقوق السيادية لقبرص،
وكان وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبس قد أثار - في وقت سابق اليوم - مسألة الانتهاكات التركية المتصاعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وذلك في مداخلاته خلال انعقاد مجلس وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن
يذكر أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها.
كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن، وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبرص تطالب العدل الدولية بحماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.