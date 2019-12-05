الخارجية الروسية: لافروف قد يزور واشنطن الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أنه يجري العمل على ترتيب زيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى واشنطن الثلاثاء المقبل.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان الخارجية

أنه "يجري العمل على ترتيب هذه الزيارة".وكان لافروف قد التقى نهاية الشهر الماضي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين بمدينة ناجويا اليابانية.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه يرغب بالتطبيع مع روسيا، مشيراً إلى أن أسباب هذا التقارب أمر عقلاني.

