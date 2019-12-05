تعرف على موعد فتح باب التقديم لوظائف المديرية العامة للسجون بالسعودية

فتحت الإداراة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية باب التسجيل والقبول لوظائف المديرية العامة للسجون برتبة جندي للرجال وذلك للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، من أجل التعيين عليها بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

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وجاء ذلك الإعلان للوظائف عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، مشيرة لبعض الشروط الواجب توافرها في كل من يرغب التقديم لشغل تلك الوظيفة.

الشروط وظائف المديرية العامة للسجون:

. لابد ان يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من نشأ مع والديها خارج المملكة.

. لابد أن يكون لديه هوية وطنية سارية

المفعول أثناء التقديم.

. ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

. أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

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. ضرورة إرفاق قرار المعادلة من قبل وزارة التعليم المصدق عليه وذلك لمن حصل على شهادات من خارج المملكة.

. ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

. الا يكون موظف في جهة حكومية.

. أن لا يكون قد تم تعيينه على

أي من الوظائف الخاضعة للنظام العسكري أو تم إنهاء خدمته لأي من الأسباب.

. اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول.

. يفضل من لدية مؤهلات أو دورات إضافية من جهة معتمدة وإن كانت شهادة الدورات صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية وسيكون هناك لجان اختبار لذلك.

وأوضحت إدارة القبول أن كل المتقدمين ممن تتوفر بهم الشروط السابقة عليهم التقديم بشكل الكتروني والتأكد من ملئ بياناتهم بشكل صحيح حتى لا يتم استبعاد طلبهم، على أن يكون التقديم والتسجيل عبر بوابة ابشر للتوظيف بالضغط هنا.

وكشفت أن التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون سيكون متاح بداية من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019 و11 ربيع الأخر 1441هـ، ويستمر حتى العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر و 15 ربيع الأخر.