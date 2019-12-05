أمريكا تعتزم فرض عقوبات ضد منتهكي الحريات في إيران

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك اليوم الخميس، أن مزيدا من العقوبات يتم تجهيزها ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران، مؤكدا دعمه احتجاجات الشعب الإيراني ضد ما وصفه بـ"النظام القمعي".
ذلك حرية الصحافة، كما سمح الدستور بالتجمعات والمسيرات العامة وهذه حقوق أساسية للإنسان".
وقال هوك - في خطاب للشعب الإيراني نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها على تويتر - "أريد أن أتحدث اليوم عن حرية الاحتجاج وحرية التعبير والصحافة في إيران، لقد وعد قادة إيران في الدستور بحماية حرية التعبير للإيرانيين، بما في
إجراءات حاسمة وفرض مزيد من العقوبات على الأفراد المتورطين في قمع حرية التعبير".
وأضاف: "لقد رفض النظام الإيراني هذه الحقوق طوال الأربعين سنة الماضية، وخلال الاحتجاجات الحاشدة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان النظام ينفذ بوحشية انتهاكات شاسعة بحق الإيرانيين فيما يخص حرية التظاهر، كما عزل الشعب عن الوصول إلى الإنترنت وقام بقتل المدنيين الأبرياء".
وتابع المبعوث الأمريكي: "سنواصل اتخاذ
وقال هوك: "لقد فرضنا على الفور عقوبات على وزير المعلومات والاتصالات الإيراني محمد جواد، ونعلن أن مزيدا من العقوبات قادمة على النظام الذي ينعدم فيه القانون".
وأشار إلى أن النظام الإيراني قام مؤخراً بتكثيف هجماته على الصحفيين وعائلاتهم داخل إيران وخارجها.. كما يستخدم المضايقة والترهيب والضغط المالي على الصحفيين.. متابعا: "لدى النظام الإيراني تاريخ مظلم في سجن الصحفيين وقتلهم، لذا ندين بشدة استهداف الصحفيين وعائلاتهم من قبل النظام الإيراني.. وسنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم حرية الصحافة وحرية التظاهر والتعبير".
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