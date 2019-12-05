ترامب: طلبت من رئيس أوكرانيا مساعدة أمريكا وليس مساعدتي شخصيًا

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، خلال المكالمة الهاتفية التي أجرياها في يوليو الماضي ، مساعدة الولايات المتحدة ككل وليس مساعدة شخصه، مشيرا إلى أن الأمر برمته يتعلق بالولايات المتحدة وليس بشخصه.
لنا " فإنه كان يقصد بذلك الولايات المتحدة ككل، وذلك بحسب ما نقلت مجلة /بولتيكو/ الأمريكية ، اليوم الخميس.
وكتب ترامب على حسابه الشخصي على منصة التدوينات الصغيرة "تويتر" أنه عندما طلب من زيلينسكي أن "يقدم معروفا
بينه وبين زيلينسكي، والتي أشعلت شرارة تحقيقات مساءلته من جانب ديمقراطي مجلس النواب.. فأوضح ترامب أنه طلب من نظيره الأوكراني أن يساعد الأمة الأمريكية برمتها بطريقة أو بأخرى وليس مساعدته في تحقيق مآرب سياسية على منافسيه السياسيين المحليين.
ووفقاً للمجلة الأمريكية، فإنه في الوقت الذي تسير فيه تحقيقات عزل ترامب للأمام، فإن الرئيس الأمريكي حاول الليلة الماضية "إعادة صياغة" سياق المكالمة الهاتفية التي دارت
جدير بالذكر أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني في 25 يوليو الماضي، طالبه خلالها بالتعاون مع المدعي العام ووزير العدل الأمريكي ويليام بار لفتح باب التحقيقات مع عائلة منافسه الديمقراطي المُحتمل جو بايدن.
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