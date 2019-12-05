ناتو: يجب إيجاد حل سياسي لتسوية الأزمة في أفغانستان

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرج، ضرورة تبني حل سياسي عن طريق التفاوض لتسوية الأزمة في أفغانستان.



وقال شتولتنبرج - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس - "نحن ملتزمون بمواصلة دعم أفغانستان لأننا

نعتقد اعتقادا راسخا بأن أفضل طريقة يدعم بها الناتو جهود السلام هي تدريب قوات الأمن الأفغانية ومساعدتها وإسداء المشورة لها حتى تدرك حركة طالبان أنها لن تنتصر أبدا في ساحة المعركة".



وأضاف أن الناتو يرحب بالجهود المبذولة لاستئناف محادثات السلام الأفغانية، لاقتناعه بالحاجة إلى حل سياسي عن طريق التفاوض في أفغانستان.



يذكر أن قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعقد حالياً في العاصمة البريطانية لندن، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف التي بدأت أمس الأول الثلاثاء .

