كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبرمان: جميع الخيارات المتاحة لتشكيل الحكومة لم تعد قائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن إسرائيل ذاهبة انتخابات ثالثة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال: "جميع الخيارات المتاحة لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة يمين ضيقة لم تعد قائمة"، وبالتالي سنذهب إلى انتخابات ثالثة.

وأضاف ليبرمان: "الانتخابات الثالثة أمر لا مفر منه".

وحمل ليبرمان، بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس مسئولية فشل تشكيل حكومة وحدة، وقال إن خيارات تشكيل حكومة وحدة أو حكومة ضيقة انتهت الآن.

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وأكد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أن "مزيج من حكومة ضيقة مع قرارات مهمة في مجالات الأمن والاقتصاد، قد يخلق صدعا كبيرا واستقطابا في أوساط الجمهور. هذه الحكومة الضيقة هي حكومة فاشلة بالكامل، إنها حكومة احتكاك دائم".

وأشار ليبرمان إلى أن "نتنياهو وغانتس لعبا لعبة تبادل الاتهامات طيلة فترة محاولة تشكيل الحكومة. مع هذا حاولت الضغط عليهما من أجل تشكيل حكومة، إلا أن المحاولات باءت بالفشل".

يشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة إسرائيلية، ليعيد الرئيس رؤوبين ريفلين التكليف إلى الجنرال غانتس، الذي فشل بدوره في تشكيل هذه الحكومة، لتدخل إسرائيل في دوامة سياسية، إذ من الممكن أن تسير العملية السياسية في البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ثالثة وفقا لوكالة سبوتنيك.