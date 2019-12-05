كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: باكستان تقرر بيع العقارات الحكومية غير المستخدمة في معرض إكسبو دبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الحكومة الباكستانية بيع عقاراتها الثمينة غير المستغلة في "معرض إكسبو دبي" لجذب المستثمرين الأجانب والباكستانيين، حيث تحاول الدولة التي تعاني من ضائقة مالية التغلب على أزمة ميزان المدفوعات المتضخمة وتعزيز مواردها المالية العامة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليوم الخميس .

وكما أوردت صحيفة "تربيون إنديا"، قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن الممتلكات الحكومية الثمينة سيتم بيعها لتحسين استخدام الأموال في مشاريع الرفاهية العامة.

وذكرت صحيفة "داون" الباكستانية، أن الأموال المتولدة من خلال الممارسة سيتم إنفاقها على برامج الرعاية العامة المتعلقة بالتعليم والصحة والغذاء والإسكان.

وأخبر وزير الخصخصة رضوان مالك، رئيس الوزراء: "سيتم تسويق هذه العقارات الحكومية غير المستخدمة في معرض إكسبو دبي لجذب المستثمرين الأجانب والباكستانيين لشراء هذه الأصول".

وقال "خان": "لسوء الحظ، تم الإهمال الجنائي من قبل الحكومات السابقة لأنها لم تستخدم هذه الخصائص القيمة. على الرغم من مليارات أصول الروبية، تتكبد العديد من المؤسسات الحكومية الفيدرالية خسائر بمليارات روبية كل عام".

وفي سياق منفصل، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدة تقنية إلى باكستان من أجل تنفيذ خطة مجموعة فريق العمل المالي من قبل البلاد، وفقًا لتقرير إعلامي.

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وذكر بيان صحفي مشترك صدر في ختام الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وباكستان في بروكسل يوم الجمعة 15 نوفمبر، أن الجانبين شددا على أهمية تنفيذ باكستان لخطة مجموعة العمل المالي، حسبما ذكرت صحيفة الخليج 365 الباكستاني.

احتفظت مجموعة العمل المالي الشهر الماضي بباكستان على "القائمة الرمادية" حتى فبراير من العام المقبل لفشلها في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووضعت باكستان على القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي ومقرها باريس في يونيو من العام الماضي ومنحت خطة عمل لاستكمالها بحلول أكتوبر 2019، أو مواجهة خطر إدراجها على القائمة السوداء مع إيران وكوريا الشمالية.

أعرب الجانب الباكستاني في الاجتماع عن تقديره لعرض الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة الفنية.

ظل تطبيق "GSP-Plus"، والقضايا التي تُعرقل التجارة والاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال محور النقاش خلال الاجتماع.

وقالت الصحيفة، إن الجلسة العامة للجنة المشتركة سبقتها اجتماعات مجموعات فرعية حول التجارة والتعاون الإنمائي والديمقراطية والحكم وسيادة القانون وحقوق الإنسان في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر.

ستعقد الدورة القادمة للجنة المشتركة في إسلام أباد عام 2020. وتعهد الجانبان بإجراء الحوار السياسي التالي في إسلام أباد من شأنه أن يسهم في الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وباكستان على مستوى تمثيلي رفيع ووزير الخارجية في مواعيد متفق عليها بشكل متبادل في بروكسل.