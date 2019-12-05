كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || إطلاق نار داخل قاعدة بيرل هاربر الأمريكية

أفادت تقارير إخبارية أمريكية، بإصابة أشخاص عدة بجروح، بينهم اثنان في حالة خطرة بإطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || سقوط جرحى خلال اشتباكات في كربلاء بالعراق

أصيب أكثر من 13 متظاهرا خلال اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، في محافظة كربلاء، حسبما ذكرت مصادر طبية عراقية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || إدارة ترامب تردع إيران بـ 14 ألف جندي

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إرسال ما يصل إلى 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

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