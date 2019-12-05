كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبرص تطالب "العدل الدولية" بحماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت السلطات القبرصية، اليوم الخميس، من محكمة العدل الدولية حماية حقوقها البحرية من الاعتداءات التركية.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أدانت السلطات القبرصية، الاعتداءات التركية على حقوقها السيادية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.

أشارت الرئاسة القبرصية، إلى أن إرسال سفينة التنقيب الثانية "تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".

Advertisements

والسفينة ياووز هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو.

وأظهرت بيانات "ريفينتيف أيكون" للشحن أن سفينة حفر تركية ثانية وصلت إلى منطقة في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال شرق جزيرة قبرص الاثنين. ومن المتوقع أن تبدأ السفينة عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي هذا الأسبوع.