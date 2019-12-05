كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كولومبيا: تظاهرات ضخمة احتجاجا على سياسات الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمت أوكرانيا، اليوم الخميس، تظاهرات حاشدة شملت مختلف مناطق البلاد، احتجاجًا على سياسات الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.

وشارك الآلاف من المواطنين بالتظاهرات ضد الحكومة والرئيس الكولومبي دوكي، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" البربطانية.

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ونزل أكثر من 40 ألف إلى الشارع للضغط على حكومة دوكي التي تولت مهامها وفشلت منذ 16 شهرا.

وشهدت أوكرانيا في 21 نوفمبر الماضي، مع أوّل الاحتجاجات، تعبئةً وطنيّة واسعة شلّت الحركة. وتطالب حركة الاحتجاج غير المعتادة في البلد، خصوصًا بسحب مشروع إصلاح ضريبي واحترام اتّفاق سلام مع حركة التمرّد السابق "فارك"، وبمزيد من الإمكانات لقطاع التربية وأيضًا بإنهاء اغتيال ناشطين.