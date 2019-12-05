كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الاعتداء عليه في أفغانستان.. الطبيب الياباني يُخضر الصحراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألهم الطبيب الياباني تيتسو ناكامورا الطبيب والعامل في مجال الإغاثة الذي قتل في أفغانستان يوم الاربعاء لجعل صحارى البلاد خضراء بسبب وفاة أطفال في عيادة يديرها في منطقة ريفية تعاني من الجفاف.

وقال لتلفزيون NHK في أحد البرامج شهر أكتوبر "كنت تسمع طفلًا يصرخ في غرفة الانتظار، ولكن بحلول الوقت الذي ستصل فيه سيكونون قد ماتوا.

وأضاف، لقد حدث ذلك كل يوم تقريبًا، فكانوا يعانون من سوء التغذية لدرجة أن أشياء مثل الإسهال يمكن أن تقتلهم.

وقال أيضًا، في اعتقادي أنه لو كان هؤلاء المرضى قد حصلوا على مياه نظيفة وكافية لتناول الطعام، لكانوا قد نجوا.

وجاءت وفاته بعدهجوم يوم الأربعاء، عندما قام مسلحون مجهولون بإسقاط السيارة التي كان يقودها هو وخمسة آخرون بالرصاص تركت كل من أفغانستان واليابان في حالة حداد.

ووُلد ناكامورا، البالغ من العمر 73 عامًا في غرب اليابان، كطبيب وأجاب على دعوة تجنيد عام 1984 للعمل في عيادة لعلاج الجذام في مدينة بيشاور الباكستانية، والتي تجذبها الجمال الصارخ في المنطقة.

وبدأ علاج اللاجئين الأفغان الذين كانوا يتدفقون عبر الحدود في أعقاب الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979، مما أدى إلى فتح عيادة له في ذلك البلد في عام 1991.

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وفي أعقاب الجفاف المدمر الذي حدث عام 2000 والذي أوصل العشرات من الجوعى والمرضى إلى عيادته، ساعد أولًا في حفر الآبار ثم توصل إلى فكرة قناة الري، مستوحاة من أوجه التشابه بين الأنهار اليابانية والأفغانية.

وفي عام 2003 - في نفس العام الذي مُنح فيه ناكامورا جائزة رامون ماجسايساي، والتي تُسمى غالبًا جائزة نوبل في آسيا.

بدأت أعمال الإنشاء. بعد ست سنوات من العمل الشاق، معظمها باليد وفي درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، تم الانتهاء من القناة أخيرًا.

ومنذ ذلك الحين، تمت إعادة الحياة إلى حوالي 16000 هكتار (40.000 فدان) من الصحراء، مما جعل ناكامورا شخصية تحظى باحترام واسع في أفغانستان، حيث أصبح في وقت سابق من هذا العام أول أجنبي يمنح الجنسية الأفغانية.

وقال ناكامورا لـ NHK، كطبيب، ليس هناك ما هو أفضل من شفاء المرضى وإرسالهم إلى المنزل

وأضاف، إعادة تخضير الصحراء فعلت الشيء نفسه بالنسبة إلى المناطق الريفية في أفغانستان، فالمشفى يعالج المرضى واحدًا تلو الآخر، لكن هذا يساعد قرية بأكملها.