كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 9 أشخاص وإصابة 23 في الهند بعد تصادم حافلة مع شاحنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم وأًصيب 23 آخرون، اليوم الخميس، فى ولاية ماديا براديش بوسط الهند نتيجة تصادم حافلة وشاحنة، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.

وقال ممثل للشرطة، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء آسيا الدولية ANI: "مات تسعة أشخاص وجرح 23 في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة. وأًصيب حوالي 10 أشخاص بجروح خطيرة".

وأضاف ممثل الشرطة، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأعرب رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، كمال ناث، عن تعازيه في مقتل شخص في الحادث.

وقال رئيس الوزراء، بيان صادر عن مكتبه: "تلقيت أنباء حزينة بشأن الحادث الذي وقع في روى. أتقدم بأحر التعازي لعائلات جميع الركاب الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث المروع."

وأضاف: "تم إعطاء تعليمات حول العلاج المناسب لجميع الركاب المصابين في هذا الحادث. تحقق الشرطة في ملابسات الحادث".

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وفي سياق منفصل، لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفيما أصيب اثنان آخران، إثر اصطدام سيارة بناقلة يوم الجمعة 29 نوفمبر، على طريق "مومباى - بونى" السريع بالهند، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الشرطة الهندية، أن الحادث وقع عندما فقد سائق السيارة السيطرة عليها مما أدى إلى اصطدامها بالناقلة التى كانت تسير أمامها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهما جراء الحادث.

كما أعلنت الشرطة الهندية أن 8 أشخاص لقوا حتفهم إثر اصطدام سيارة بشاحنة يوم الأربعاء 20 نوفمبر، فى مقاطعة " أودالجورى" بولاية "آسام" الواقعة شمال شرقى البلاد.

وذكرت قناة "إنديا تى فى" الهندية أن الحادث وقع عندما كانت السيارة متجهة من منطقة "بايهاتا" إلى مدينة "تيزبور"، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

ولقي سبعة أشخاص حتفهم إثر اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بشاحنة يوم الخميس 26 سبتمبر، في ولاية "راجستان" الواقعة شمالي الهند.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن الحادث وقع عندما اصطدمت الشاحنة التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس بالحافلة، مشيرة إلى أن سائق الشاحنة تمكن من الفرار عقب وقوع الحادث.