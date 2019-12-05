كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: يجب تخفيض الرسوم الجمركية للصفقة مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التجارة في الصين، أنه يجب تخفيض الرسوم الجمركية إذا توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق مؤقت بشأن التجارة، متمسكة بموقفها المتمثل في ضرورة إلغاء بعض التعريفات الأمريكية لمرحلة أولى.

وقال المتحدث باسم الوزارة قاو فنج للصحفيين: "الجانب الصيني يعتقد أنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق المرحلة الأولى، فيجب تخفيض الرسوم الجمركية وفقا لذلك"، مضيفًا أن الجانبين يحافظان على اتصالات وثيقة، كما أوردت شبكة 9news.

خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، ناقش كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس مجلس الدولة، ليو خه، "القضايا الأساسية المثيرة للقلق" مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين.

كان من المتوقع مبدئيًا الانتهاء من المرحلة الأولى من الصفقة بين أكبر اقتصادين في العالم في نوفمبر، قبل جولة جديدة من التعريفات الأمريكية التي من المقرر أن تبدأ في 15 ديسمبر، والتي تغطي حوالي 156 مليار دولار من الواردات الصينية.

في 7 نوفمبر، قال "قاو"، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة إلغاء بعض التعريفات الحالية على سلع كل منهما للآخر في وقت واحد حتى يصل الطرفان إلى اتفاق تجاري في المرحلة الأولى، ولكن يمكن التفاوض بشأن مقدار التعريفة الجمركية.

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فرضت واشنطن تعريفة إضافية بنسبة 15 في المائة على سلع صينية بقيمة 125 مليار دولار أمريكي في الأول من سبتمبر، بالإضافة إلى تعريفات إضافية بنسبة 25 في المائة تم فرضها على قائمة سلع صناعية واستهلاكية بقيمة 250 مليار دولار.

قال شخص أطلع على الأمر لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايتيزر يدركون أن التراجع عن التعريفات الجمركية لاتفاق فشل في معالجة قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الأساسية لن يُنظر إليه على أنه صفقة جيدة للولايات المتحدة.

يوم الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المحادثات التجارية مع الصين تسير "بشكل جيد للغاية"، الأمر يبدو أكثر إيجابية من تصريحاته في اليوم السابق والتي قد تضطر إلى التوصل إلى اتفاق تجاري حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن الصين ترفض تحديد أي جدول زمني أو موعد نهائي لصفقة التجارة مع الولايات المتحدة، وتعتزم اتخاذ التدابير المضادة اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

وأضافت وزارة الخارجية، أن أي اتفاق تجاري يجب أن يكون مفيدًا ومقبولًا للطرفين.