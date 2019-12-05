مدرب مانشستر يونايتد السابق يستعد لخلافة ماركو سيلفا في إفرتون

يواجه ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، خطر الإقالة من منصبه، عقب الهزيمة الساحقة في الديربي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليفربول (5-2)، مساء أمس الأربعاء.
ومن المتوقع وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن يحسم إيفرتون مصير المدرب، في وقت لاحق من اليوم الخميس.
وذكرت (بي.بي.سي) أن ديفيد مويس، المدرب السابق للتوفيز ومانشستر يونايتد، بات مرشحا بقوة لخلافة سيلفا.
وكان سيلفا قريبا من الإقالة الشهر الماضي، عقب هزيمة إيفرتون على ملعبه أمام نورويتش سيتي، لكنه نجا من الإطاحة به في اللحظات الأخيرة.
لكن يبدو أن الوضع هذه المرة لن يمر بسلام، بعد السقوط المدوي أمام ليفربول، وخسارة الفريق للمرة الثامنة في آخر 11 مباراة.
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