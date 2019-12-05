مدرب مانشستر يونايتد السابق يستعد لخلافة ماركو سيلفا في إفرتون

يواجه ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، خطر الإقالة من منصبه، عقب الهزيمة الساحقة في الديربي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليفربول (5-2)، مساء أمس الأربعاء.

ومن المتوقع وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن يحسم إيفرتون مصير المدرب، في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وذكرت (بي.بي.سي) أن ديفيد مويس، المدرب السابق للتوفيز ومانشستر يونايتد، بات مرشحا بقوة لخلافة سيلفا.