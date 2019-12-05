الفقيه بن صالح.. مجهولون “مقنعون” يسرقون أموالا وأختاما من داخل وكالة لتحويل الأموال!

تعرضت وكالة بنكية لتحويل الأموال في مدينة سوق السبت، إقليم الفقيه بن صالح، فجر أمس الأربعاء، لعملية سرقة من طرف مجهولين.

وحسب مصادر محلية، فإن اللصوص عمدوا إلى تكسير أقفال الوكالة البنكية، وعبثوا بمحتوياتها، وسرقوا من داخلها مبلغا ماليا مهما، ودفاتر شيكات، وأختام خاصة.

وأضاف المصدر ذاته أن المقتحمين كانوا يرتدون أقنعة أثناء عمليتهم، وقد تمكنوا من الفرار إلى وجهة غير معلومة بعد تنفيذ سرقتهم.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات هذه السرقة، فيما تم رفع البصمات من مكان الواقعة لتحديد هوية اللصوص، والقبض عليهم.