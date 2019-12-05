شبوة.. بن عديو يدعو إلى النأي بالمؤسسة التعليمية عن المماحكات والصراعات السياسية

الخميس 5 ديسمبر 2019

دعا محافظ شبوة محمد صالح بن عديو إلى ضرورة النأي بالمؤسسة التعليمية بها عن المماحكات والصرعات السياسية .



وأشار خلال لقاءه اليوم الأربعاء، قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن الاستقطابات الحزبية الحقت بهذا القطاع الحيوي ورسالته المقدسة افدح الاضرار خلال السنوات الماضية .. منوها باهمية التخلص من هذه الممارسات الضارة بهما حتى يتمكن القطاع التربوي والتعليمي من استعادة قيادة قاطرة التحولات المنشودة في القطاعات الحكومية وفي المجتمع على حد سواء .

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ووجه بتشكيل لجنة مختصة من مكاتب الخدمة المدنية والمالية والتربية تتولى دراسة القوى الوظيفية الفائضة في مختلف القطاعات الحكومية بالمحافظة ودراسة امكانية الاستفادة منها في الحقل التربوي .

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة الاجراءات التي تم الاعتماد عليها في توزيع خمسمائة درجات تعاقدية للمكتب وبهدف تقليص العجز في نقص المعلمين بالمدارس .