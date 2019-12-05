الكثيري يدشن الامتحانات النصفية لجامعة القران الكريم بوادي حضرموت

الخميس 5 ديسمبر 2019

دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2019- 2020م في جامعة القران الكريم والعلوم الإسلامية بوادي حضرموت.



واستمع الوكيل الكثيري أثناء جولته في قاعة الامتحانات بالكلية إلى شرح من وكيل فرع الكلية الدكتور عبد الله أحمد بن عثمان عن عدد المتقدمين للامتحانات البالغ عددهم 463 طالب وطالبة موزعين على 6 اقسام في كليات " العليا للقران الكريم و العلوم الادارية والدراسات العليا " .

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ولفت بن عثمان الى وجود اقبال للأجانب للدراسة بالجامعة يتناسب ومعايير الجودة الاكاديمية التي اعتمدتها الجامعة ، متطرقا الى سعي الجامعة الى فتح دبلوم لمعلمي حلقات تحفيظ القران الكريم يجمع بين القران وعلومه وعلم النفس بهدف رفع قدرات المعلمين ومواكبة علم التربية الحديث .

وأعرب الوكيل الكثيري اعتزاز السلطة المحلية بالتنسيق بالجهود التكاملية بين المؤسسات التعليمية الاكاديمية واتي ستعمل على احداث نقلة في الارتقاء بالتعليم الاكاديمي ، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها عمادة الكلية في تهيئة الأجواء المناسبة مشيدا بحسن التنظيم والترتيب للقاعات الامتحانية.