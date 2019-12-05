شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «كاموري» يقتل 13 شخصًا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الفلبينية مارك تيمبال: "إن هذه الحصيلة يمكن أن ترتفع أكثر، لكننا نأمل ألا يحصل ذلك".
وتسبب الإعصار الاستوائي الذي ضرب شمال البلاد بين الاثنين ومساء الأربعاء، بدمار العديد من المنازل وسقوط الكثير من الأشجار, كما أدى الإعصار إلى إغلاق مطار العاصمة لمدة 12 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعصار «كاموري» يقتل 13 شخصًا في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.