شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار «كاموري» يقتل 13 شخصًا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

تسبب مرور الإعصار كاموري على الفلبين هذا الاسبوع في مقتل 13 شخصاُ، وذلك بحسب حصيلة جديدة أعلنت عنها سلطات الأرخبيل اليوم.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الفلبينية مارك تيمبال: "إن هذه الحصيلة يمكن أن ترتفع أكثر، لكننا نأمل ألا يحصل ذلك".

وتسبب الإعصار الاستوائي الذي ضرب شمال البلاد بين الاثنين ومساء الأربعاء، بدمار العديد من المنازل وسقوط الكثير من الأشجار, كما أدى الإعصار إلى إغلاق مطار العاصمة لمدة 12 ساعة.