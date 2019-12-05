شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تلجأ إلى «العدل الدولية» لردع تركيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.
وقال للصحفيين في نيقوسيا "هذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي".
ويذكر أن الدولتان على خلاف على مناطق بحرية حول الجزيرة أعطت قبرص تراخيصاً لشركات دولية للتنقيب فيها عن النفط والغاز.
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