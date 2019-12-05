اخبار العالم

قبرص تلجأ إلى «العدل الدولية» لردع تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تلجأ إلى «العدل الدولية» لردع تركيا والان نبدء بالتفاصيل

طلبت قبرص من محكمة العدل الدولية في لاهاي حماية حقوقها في الموارد المعدنية البحرية التي تنازعها تركيا السيادة عليها.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.

وقال للصحفيين في نيقوسيا "هذا بالتحديد هو الغرض من شكوتنا إلى لاهاي".

ويذكر أن الدولتان على خلاف على مناطق بحرية حول الجزيرة أعطت قبرص تراخيصاً لشركات دولية للتنقيب فيها عن النفط والغاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبرص تلجأ إلى «العدل الدولية» لردع تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا