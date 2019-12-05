دوي انفجارات عنيفة 'مسيطر عليها' شرقي الفلوجة

وقال الجميلي في حديث لـ الخليج 365، إن "سماع دوي انفجارات بالقرب من سيطرة الموظفين شرقي مدينة الفلوجة، ناجم عن تفجير مخلفات لإرهابي داعش تعم العثور عليها بعملية امنية استباقية".

واضاف ان "فرقة من معالجة الاسلحة غير المنفلقة اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث وقامت بأبطال مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية والمواطنين"، مبينا ان "القوات الامنية ابلغت اهالي تلك مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها الى ابلاغ القوات الامنية في حال وجود أي جسم غريب ".

