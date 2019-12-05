دوي انفجارات عنيفة 'مسيطر عليها' شرقي الفلوجة

افاد مدير شرطة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار العميد جمال الجميلي، الخميس، بأن دوي انفجارات عنيفة هز المناطق القريبة من سيطرة الموظفين شرقي مدينة الفلوجة كانت "مسيطر عليها".
واضاف ان "فرقة من معالجة الاسلحة غير المنفلقة اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث وقامت بأبطال مفعول الاسلحة المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية والمواطنين"، مبينا ان "القوات الامنية ابلغت اهالي تلك مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها الى ابلاغ القوات الامنية في حال وجود أي جسم غريب ".
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