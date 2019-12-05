نشرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إحصائية للأخبار "الكاذبة" التي نشرتها وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" في شهر تشرين الثاني الماضي. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "رغم الاندحار الكبير لعصابات داعش الإرهابية وعلى جميع المستويات، إلا أن ما تسمى وكالة أعماق ما زالت تروج للأخبار الكاذبة، ومن خلال الرصد والمتابعة لما نشرته هذه الوكالة الإرهابية في شهر تشرين الثاني ٢٠١٩ فقد تبين أن نسبة الأخبار الكاذبة والملفقة بلغت ٧٣ بالمئة، فيما بلغت نسبة الأخبار التي لا تحمل قوة إعلامية أو ذات تأثير ٢٧ بالمئة".



وأدناه الجدول الذي نشرته خلية الإعلام الأمني:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالجدول.. الإعلام الأمني: 73% من أخبار داعش كاذبة والنسبة المتبقية غير مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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