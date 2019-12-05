العراق في طليعة البلدان التي تضم اعدادا كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بلغت نسبتهم عشرة بالمئة من اجمالي عدد السكان، وبينما يحتفل ابناء هذه الشريحة بيومهم العالمي يشارك ذوو الاحتياجات الخاصة في العراق ايضا بهذا الاحتفال متمنين ومطالبين بالنظر لمعاناتهم وانصافهم .



تعددت مسميات الاعاقة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، ما بين العاهات الولادية او نتيجة الحوادث والظروف الامنية الحرجة التي مرت بها البلاد والتي انعكست على هذه الشريحة. هذه الشريحة تعاني من الاهمال والتهميش رغم اعدادها الكبيرة نتيجة مخلفات الحروب، كما ويحتاج اغلبهم الى العناية الحكومية والاهتمام والتطوير والتهيئة النفسية التي تؤمن لهم بيئة مناسبة وعودة سليمة للحياة الطبيعية من جديد.تعددت مسميات الاعاقة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، ما بين العاهات الولادية او نتيجة الحوادث والظروف الامنية الحرجة التي مرت بها البلاد والتي انعكست على هذه الشريحة. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة تتزايد... ولا أحد يلتفت اليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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