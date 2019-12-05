بالفيديو: قائد شرطة ذي قار الجديد يتعهد بحماية المتظاهرين

مراقبون ومواطنون في ذي قار ابدوا استغرابهم من كثرة التغييرات الأمنية وعدم الاستقرار في القيادات الأمنية، متسائلين عن سبب تردي الأمن في ذي قار، وتأثيره على باقي المحافظات المجاورة.

وقامت قيادة العمليات المشتركة بإعادة ربط ذي قار بقيادة عمليات الرافدين، بعد حل خلية الازمة التي شكلت الأسبوع الماضي، وتسلم قائد العمليات مهمة الاشراف الأمني على ذي قار إضافة لوظيفته.



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