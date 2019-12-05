بالفيديو: قائد شرطة ذي قار الجديد يتعهد بحماية المتظاهرين

للمرة الرابعة في غضون شهر، يستبدل قائد شرطة ذي قار على خلفية أحداث المحافظة الدامية، حيث تسلم العميد ريسان الابراهيمي منصب قائد شرطة ذي قار خلفا للواء المستقيل محمد القريشي، متعهدا بأن يكون مع المتظاهرين وبينهم من دون أن يراق دم من أي متظاهر على حد وصفه.
مراقبون ومواطنون في ذي قار ابدوا استغرابهم من كثرة التغييرات الأمنية وعدم الاستقرار في القيادات الأمنية، متسائلين عن سبب تردي الأمن في ذي قار، وتأثيره على باقي المحافظات المجاورة.
وقامت قيادة العمليات المشتركة بإعادة ربط ذي قار بقيادة عمليات الرافدين، بعد حل خلية الازمة التي شكلت الأسبوع الماضي، وتسلم قائد العمليات مهمة الاشراف الأمني على ذي قار إضافة لوظيفته.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
وقامت قيادة العمليات المشتركة بإعادة ربط ذي قار بقيادة عمليات الرافدين، بعد حل خلية الازمة التي شكلت الأسبوع الماضي، وتسلم قائد العمليات مهمة الاشراف الأمني على ذي قار إضافة لوظيفته.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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