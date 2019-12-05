صور من التحرير الان

تنشر وكالة الخليج 365، صورا من ساحة التحرير وسط بغداد. وتظهر الصور ادناه توافد المواطنين الى الساحة، مع استمرار تقديم الخدمات الى المتظاهرين. وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019) تظاهرات كبيرة تطالب بالخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين، لتتوسع المطالب وتتضمن اقالة الحكومة وجميع الاحزاب المشاركة فيها واجراء انتخابات مبكرة باشراف اممي، حيث رافقت التظاهرات مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بين الجانبين. Advertisements



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.