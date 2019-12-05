انسحاب المتظاهرين الذين دخلوا صباحا الى ساحة التحرير ببغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بانسحاب المتظاهرين الذين دخلوا صباح اليوم الى ساحة التحرير وسط بغداد، مؤكدا استقرار الوضع الامني في الساحة.
وأوضح المصدر، أن الوضع الامني في ساحة التحرير ومقترباتها هادئ ومستقر، مشيرا الى استمرار المعتصمين في الساحة بتظاهراتهم الاحتجاجية دون اي خرق.
ونظم المئات في وقت سابق اليوم، تظاهرات ومسيرات انطلقت من شارع فلسطين والحبيبية والشعب شرقي بغداد وصولا الى ساحة التحرير وسط العاصمة، ورفعوا شعارات لـ"طرد المخربين".
واتخذت الاجهزة الامنية اجراءات مشددة وقررت قطع مؤقت لعدد من الطرق الرئيسية امام حركة السير، لحماية التظاهرات.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبي البلاد، منذ مطلع تشرين الاول / أكتوبر الماضي، احتجاجات حاشدة على تدهور الظروف المعيشية وتنامي البطالة والفساد، تحولت إلى صدامات متواصلة بين المتظاهرين ورجال الأمن.
وأسفرت أعمال عنف واشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن اندلعت خلال المظاهرات عن مقتل أكثر من 410 أشخاص وإصابة نحو 15 ألفا آخرين، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
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