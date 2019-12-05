أعلنت الشرطة الهولندية، الخميس، إصابة شخص في حادث طعن بأمستردام وتوقيف مشتبه به.

وقالت شرطة أمستردام في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "أصيب شخص بجروح إثر حادث طعن في منطقة فاترلاندبلين بالعاصمة".

وأضافت أن العديد من عناصر الشرطة وصلت إلى الموقع، حيث تجري عملية تفتيش بعد توقيف أحد المشتبه بهم.

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وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن فرق الطوارئ وصلت إلى الموقع لتقديم المساعدة للضحية، بينما لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة، والشرطة ما زالت تحقق في الأمر.

وأصيب 3 صبية في حادث طعن وقع، الجمعة، في شارع مكتظ بالمتسوقين في مدينة لاهاي.



وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به عمره 35 عاما داخل مأوى للمشردين يوم السبت، وإنه خضع للاستجواب.



والاحد، قالت الشرطة الهولندية، إنه لا يوجد دليل على أن الرجل الذي ألقت القبض عليه للاشتباه بطعنه 3 أشخاص في مدينة لاهاي كان لديه دافع إرهابي.