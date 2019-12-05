سوريا.. مقتل 7 عناصر من الجيش التركي وميليشياته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت قوات موالية للوحدات الكردية في شمال سوريا، مقتل 7 جنود وعناصر من الجيش التركي وميليشياته في ريف عفرين وإعزاز ومارع بريف حلب.



وقالت قوات "تحرير عفرين" في بيان أمس الأربعاء: "نحن كقوات تحرير عفرين، وانتقاماً لأطفالنا الشهداء الذين استشهدوا في مجزرة تل رفعت خلال قصفٍ لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، نفذنا اليوم سلسلة من العمليات في عفرين وإعزاز ومارع"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز".

وأضاف البيان: "استهدفت قواتنا موقعاً عسكرياً لجيش الاحتلال التركي في قرية كوبله التابعة لعفرين الثلاثاء، ونتيجة ذلك قُتل جندي تركي وأُصيب إثنين آخرين بجروح فيما تم تدمير الموقع بالكامل بعد استهدافه بقذائف الأوبيس".

وتابع البيان، "استهدفت قواتنا أيضاً عدداً من النقاط التي كان يتمركز فيها ميليشيات الاحتلال في محيط مدينة إعزاز وخلال ذلك قُتل 5 منهم، فيما أُصيب آخر بجروح".

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وأوضح البيان، أن "قواتنا نفّذت يوم الثلاثاء عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في مدينة مارع قتل خلالها عنصر للميليشيات".

وتابع أنه "بعد انتهاء العمليات التي نفذتها قواتنا قام جيش الاحتلال بقصف قرى صوغانكه وأقيبة التابعتان لناحية شيراوا وميرعناز وشوراغة ومالكية التابعة لناحية شرا، إضافة لقرية حربل في مقاطعة الشهباء بالقذائف".

وختم البيان بالقول، "نحن كقوات تحرير عفرين نؤكد أن هجمات الاحتلال على المدنيين ستلقى رداً قوياً من قبلنا".

وكان 10 أشخاص قتلوا بينهم رجلان مسنان فيما أصيب 13 آخرين، مؤخراً، جراء هجوم الجيش التركي وميليشياته على بلدة تل رفعت شمال حلب.