مراد: باستقلال القضاء وحده تسقط الخطوط الحمر عن كل فاسد

قال وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لأننا نؤمن بقول رسولنا الكريم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فإن بداية الإصلاح لا تكون إلا من خلال قضاء مستقل يكرس فعليا مبدأ الفصل بين السلطات. بإستقلال ​القضاء​ وحده تسقط الخطوط الحمر عن كل فاسد مهما كبر شأنه أو علا قدره أو وقفت خلفه من مرجعيات".

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