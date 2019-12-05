عسيران: الامل معقود من قبل الشعب اللبناني على من سيسمى لتأليف الحكومة

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في تصريح له ان "الامل معقود من قبل الشعب اللبناني على من سيسمى لتأليف الحكومة الذي يجب عليه ان يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والشعب ويكون لديه القوة والقدرة بمستقبل لبنان".
ولفت إلى اننا "نتخبط في مشاكل كبرى تتطلب عزيمة وقوة وبالدرجة الاولى حكمة لنتمكن من انقاذ لبنان في ظل هذا البحر المتلاطم ، والامل معقود على حكمة الرئيسين العماد ميشال عون والاستاذ نبيه بري لانقاذ لبنان من براثن هذه الازمة .
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