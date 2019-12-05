النشرة: ازدحام سير خانق على طول الاوستراد ما بين الناعمة وخلدة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ازدحام سير خانق على طول الاوستراد ما بين منطقتي ​الناعمة​ وخلدة على طريق ​بيروت​ ذهابا، وسط استياء من اصحاب السيارات العالقين داخلها مع ​تساقط امطار​ غزيرة.

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