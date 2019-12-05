النشرة: بدء عودة الحركة بشكل تدريجي إلى سوق صيدا التجاري

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن بدء عودة الحركة بشكل تدريجي إلى ​سوق صيدا​ التجاري، بعد اقفال صباحي تزامنا مع الاضراب العام في المدينة.

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