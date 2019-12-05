جميل السيد: ما عجزَتْ عنه القوميّة والدِين وحَّدَهُ التعتير

اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "وعْيُنا السياسي بدأ مع الرئيس ​جمال عبد الناصر​ والقومية العربية، وكنا نهتف بحماس واحد واحد، الشعب العربي كلّو واحد، كبرنا ولم نرَهُ يوماً موحّداً، بل شتّتهُ الأنظمة إلى شعوب"، مضيفا:"اليوم من المحيط إلى ​الخليج​ وما بينهما ​لبنان​، الشعب العربي شعْبٌ واحد، ما عجزَتْ عنه القوميّة والدِين،وحَّدَهُ التعتير".

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