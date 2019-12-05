المكتب الاعلامي لكرامي نفى وجود خلاف مع الوزير حسن مراد

اشار المكتب الاعلامي للنائب ​فيصل كرامي​ الى ان "الخبر عن اجتماع مصالحة بين النائب كرامي والوزير ​حسن مراد​ بعد خلاف بينهما برعاية من ​الشيخ نعيم قاسم​ هو عار من ​الصحة​ جملة وتفصيلا، لأنه أساساً لا يوجد خلاف على الاطلاق بين كرامي ومراد ليكون هناك مصالحة بل ان اللقاءات بين الوزيرين مستمرة ولم تنقطع يوماً، كما ان اللقاء الوحيد مع نائب الامين العام ل​حزب الله​ الشيخ نعيم قاسم كان خلال قيام النائب كرامي بواجب تعزية منذ اكثر من سنة".

واكد المكتب الاعلامي ان "لا صحة على الاطلاق ان حزب الله قد طلب بأن يتمثّل ​اللقاء التشاوري​ في ​الحكومة​ ​الجديدة​ عبر فيصل كرامي او ​جهاد الصمد​ وهو ما سيشكّل عقبة امام التأليف"، مشددا على انه "لم يطلب اللقاء التشاوري ان يتمثل في هذه الحكومة لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر".