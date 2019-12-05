وهاب: لا حل أمامنا لمواجهة الأزمة الغذائية إلا تبادل السلع بين لبنان وسوريا بالعملات الوطنية

اشار رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "لا حل أمامنا خلال المرحلة المقبلة لمواجهة ​الأزمة​ الغذائية إلا تبادل السلع بين لبنان و​سوريا​ بالعملات الوطنية دون المرور بالعملة الصعبة، لكن هذا يستدعي تدخلا من حاكمي ​المصرف المركزي​ في سوريا ولبنان".

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